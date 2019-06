Le cdH choisit l'opposition

La Belgique s'est rendue aux urnes pour renouveller les parlements régionaux, fédéraux et européens. Suivez les négociations et consultations pas à pas dans notre dossier >

"Nous resterons, même depuis les bancs de l’opposition, des créateurs de solutions. Une saine démocratie a besoin aussi d’une opposition forte pour progresser. Avec tous nos militants, nos nombreux mandataires (qui nous ont ancré en octobre dernier comme troisième force politique francophone au niveau des élus locaux), nous resterons plus que jamais mobilisés pour faire gagner nos causes: celles de la lutte contre la pauvreté, de l’éducation, de l’assurance-autonomie, du handicap, de la société inclusive, du soutien aux indépendants et à la classe moyenne. Celles de la justice, de la santé et de la qualité de vie."