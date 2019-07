"Le cdH se regarde le nombril alors que la planète brûle" (Jean-Marc Nollet)

Le "non" du cdh a de facto coupé la tige du coquelicot. De celui-ci, il ne reste qu'une note que le MR va désormais amender autant qu'il le pourra. Si ça marche, la Wallonie aura sa coalition arc-en-ciel. Si Ecolo se braque face aux velléités du MR, face aux accommodements du PS ou à cause d'un grand sentiment d'inutilité, ce sera une violette. On resterait dans les fleurs. Et dans le ressentiment.