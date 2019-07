Le climat, étendard et épée de Damoclès de von der Leyen

Annonçant un "Green Deal for Europe" dans les cent premiers jours de son mandat, elle a égrené des propositions concrètes pour que l’Europe devienne "le premier continent neutre en carbone" . Estimant que les émissions de gaz à effet de serre doivent "avoir un prix qui change nos comportements" , elle entend introduire une taxe carbone aux frontières de l’Union pour protéger les entreprises du continent de la concurrence de celles qui ne sont pas soumises au même degré d’ambition. Ou encore créer un "fonds de transition juste" – une réponse, laconique pour l’instant, aux attentes conjuguées des défenseurs de l’environnement et de la justice sociale qui ne veulent pas opposer " fin du monde et fin de mois ".

Si l’on traduit sa proposition, Ursula von der Leyen entend dégager en moyenne 100 milliards d’investissements par an au cours de la prochaine décennie. Sachant que la BEI a investi l’an dernier un peu plus de 16 milliards d’euros dans des projets verts qu’elle finance à hauteur de 30 à 40%, l’ambition annoncée revient à la grosse louche à doubler les opérations de la banque publique dans ce secteur.

"Scénario idéal"

Pour inédites qu’elles soient, les ambitions de la présidente-élue sur le climat ne suffisent pas à elles seules à répondre aux besoins identifiés par la Cour des comptes de l’Union, selon laquelle il faudrait 1.115 milliards d’euros par an au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs européens de réduction des émissions. Or, face à une présidente qui arrive en position de faiblesse, d’aucuns se préparent à faire monter les enchères. Car après avoir gagné de justesse la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen doit maintenir à flots sa fragile majorité jusqu’au bout de la négociation qui s’annonce sur les détails de son programme, en vue de l’entrée en fonction de son équipe au 1er novembre.

"J’ai voté pour elle, mais j’ai dit au groupe socialiste que je ne pourrais pas en âme et conscience voter pour la prochaine Commission tant qu’on n’aura pas un budget climat supplémentaire de 100 milliards par an", indique l’économiste français Pierre Larrouturou, fraîchement élu avec l’étiquette socialiste. Un budget climat ambitieux comme condition sine qua non d’un soutien à la future équipe? Le Français assure qu’ils sont "un bon nombre" au sein du groupe socialiste à avoir voté pour Ursula von der Leyen et à suivre ce résonnement (plus que neuf à ce stade, dit-il sans donner de liste). À ses yeux, "c’est le scénario idéal" pour aborder la négociation.