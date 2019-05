Le cordon sanitaire toujours en question

En perte de vitesse, la N-VA dispose encore de 35 sièges au Parlement flamand. Elle sera reçue par le formateur Bart De Wever ce mercredi après le Vlaams Belang (23 sièges), l’Open Vld et le CD&V. La question de la fin du cordon sanitaire autour du Vlaams Belang n’est visiblement pas tranchée en Flandre alors que des voix s’élèvent pour y mettre fin. Celle de Zuhal Demir, figure de proue de la N-VA, a marqué les esprits ce mardi. "Je ne vais pas me cacher derrière un cordon sanitaire mis en place il y a 28 ans, qui ne nous a absolument pas rapprochés de solutions. Je n’y crois plus", a-t-elle indiqué dans un message Facebook. "Aujourd’hui, les gens qui voulaient me renvoyer – et des milliers d’enfants comme moi – dans un pays qui n’était pas le mien sont toujours actifs au sein du Vlaams Belang mais je ne suis plus une fille kurde de 16 ans et je ne me laisse plus intimider. J’ai évolué et j’espère qu’eux aussi. Je sais que c’est possible", expliquait-elle en refusant toute négociation où le racisme serait "considéré comme acceptable".