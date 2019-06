Le front uni du cdH se fissure

Le cdH a fait le choix de l'opposition. Raisonnable? Ils sont déjà deux à dire clairement que non.

Ils sont deux à s'opposer à l'opposition. Seulement deux ou déjà deux? On verra si d'autres membres du cdH rejoignent Benoît Drèze et Josy Arens , qui affirment que leur parti doit renoncer à l'opposition.

Autres dissidents?

Alors, y aura-t-il d'autres dissidents humanistes? Plusieurs personnalités ont déjà exprimé des réserves concernant cette volonté de siéger dans l'opposition. Citons René Collin et Pierre Scharff .

Mais Maxime Prévot, le président des humanistes, reste ferme: "je n'ai pas besoin de devoir réaffirmer la ligne du parti à chaque fois que quelqu'un fait une sortie presse", glisse-t-il dans La Libre Belgique. Il préfère donc regarder de loin les négociations entre le PS et Ecolo pour former une coalition coquelicot en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un gouvernement qui serait minoritaire mais intégrerait, selon la volonté des verts, la société civile.