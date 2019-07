Le patron du Voka appelle la N-VA à ouvrir des discussions avec le PS

Les partis flamands feraient mieux de se mettre tout doucement à attaquer et à prendre la course en main.

Et Hans Maertens de se lancer dans une métaphore cycliste. Le patron du Voka estime que "le surplace" a assez duré. "Dans la formation des gouvernements, les partis francophones, PS en tête, sont dans un fauteuil. Ils misent sur les étapes de sprint et pédalent tranquillement au milieu du peloton en vue du final. Les partis flamands, eux, se regardent et ménagent leurs efforts. Ils feraient mieux de se mettre tout doucement à attaquer et à prendre la course en main".