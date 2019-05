Le poids du symbole

Voir le leader d’un parti d’extrême droite s’arrêter devant les grilles du Palais de Laeken en vue d’être reçu en audience par le Roi est une image qui fait saigner le cœur de tout démocrate qui vibre au son de la liberté et de l’État de droit. Il y aura un avant et un après.

L’unique espoir aujourd’hui est que cette image, dans les livres d’histoires que liront nos enfants et petits-enfants demain, témoigne d’un accident démocratique et, non, d’un basculement vers un avenir qu’aucun démocrate n’ose envisager pour le pays.