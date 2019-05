Le roi Philippe face à un dilemme: recevoir le Vlaams Belang ou pas?

Bonjour et bienvenue dans notre live dédié à l'actualité politique. Au niveau fédéral, le roi Philippe poursuit ses consultations. Il rencontre Maxime Prévot , le président du cdH et Charles Michel , chef de file des libéraux francophones.

→ A Bruxelles et en Wallonie, le PS est à la manoeuvre. Rudi Vervoort et Laurette Onkelinx rencontreront les formations bruxelloises alors qu'Elio Di Rupo recevra la visite des partis francophones en vue de former le gouvernement wallon.