Les Verts invités à intégrer une grande alliance au Parlement européen

La négociation de la prochaine majorité au Parlement européen débute mardi. Les partis européens commenceront par examiner une alliance quadripartite entre démocrates chrétiens, socialistes, libéraux et verts.

Quelle coalition tiendra les commandes de la plus grande assemblée occidentale? Plusieurs scénarios sont possibles. Deux sortent du lot. Un seul s’imposerait.

Le parti pivot est, dans tous les cas de figure, le groupe des libéraux , l’ex-ADLE, sur lequel le président français Emmanuel Macron a lancé une OPA. Le nom de ce nouveau groupe sera connu mardi soir, il devrait comporter les mots "Europe" et "Renaissance". Son candidat à la présidence de la Commission, sera aussi connu. Il pourrait s’agir de Margrethe Vestager.

Ce groupe politique a agrégé des élus d’autres partis, et il continue à le faire. Cette semaine, l’ancien écolo Daniel Cohn-Bendit faisait un nouvel appel du pied aux Verts pour les attirer aux côtés de Macron.

Majorité traditionnelle ou alliance progressiste

Les libéraux devraient s’allier avec les deux perdants de ces élections. Les démocrates chrétiens (PPE), privés de 38 députés mais toujours premier parti politique d’Europe, et les socialistes (S&D) dépouillés de 27 élus. Cette coalition traditionnelle, disposant de 437 sièges sur 751, est le scénario le plus probable, à en croire les sources proches des discussions. La formule serait déjà discutée en coulisses. Des "grands formats" la soutiennent, comme Guy Verhofstadt et le socialiste néerlandais Frans Timmermans.