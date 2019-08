Les dessous de la note d'Ecolo

Ecolo a déposé une note complémentaire à l'intention de ses partenaires de discussion en Wallonie. Faut-il s'en étonner? On analyse la stratégie des verts, dont l'image apparaît de plus en plus brouillée depuis quelques semaines.

Ecolo a déposé une note sur le bureau des négociateurs wallons, le PS et le MR. Vous en trouverez le contenu ici.

En bref, il s'agit de 16 pages qui donnent des idées pour mener la transition écologique, les réformes de l'administration et de la gouvernance. Ces propositions, déposées il y a trois semaines, viennent s'ajouter à la note coquelicot.

Mais pourquoi les verts pondent-ils cet opus maintenant? En réalité, comme on nous l'explique chez Ecolo, cette note a été demandée par le formateur wallon. Il s'agissait d'inspirer sa synthèse , avec des sujets non abordés dans la note coquelicot elle-même.

Rappelons que les Ecolos sont en contact serré avec les socialistes depuis des mois, pour avoir rassemblé leurs idées et les avoir soumises de concert à la société civile, puis aux autres partis. Et ils négocient avec les libéraux et les socialistes en vue de la formation d'un arc-en-ciel wallon depuis un petit mois. Tant d'occasions d'avancer leurs revendications...

La note a été déposée avant une pause d'une dizaine de jours. "Un des éléments qui a motivé cette pause dans les négociations, c'est la période des élections internes chez Ecolo, avec la présentation des candidatures à la coprésidence", rappelle Pascal Delwit, politologue à l'ULB. On attend une synthèse des négociations. La note d'Elio Di Rupo, suite aux premières rencontres entre PS, Ecolo et MR, devrait bientôt être rendue publique.

Image brouillée

Rappelons aussi qu'Ecolo est dans une période d'incertitude, avec une coprésidence à renouveler - la date de clôture pour le dépôt des candidatures est le 25 août et aucun tandem intéressé par la fonction n'est encore connu - et un éloignement volontaire des négociations pour le gouvernement fédéral, suite à un refus de discuter avec la N-VA. Alors que le parti a vocation de se porter grand défenseur du climat, un des gros enjeux du moment, les électeurs peuvent se sentir floués par cette décision. D'autant que le parti frère, Groen, a accepté de s'asseoir avec les nationalistes flamands au Fédéral et a même fait offre de services pour discuter coalition en Flandre aux côtés de cette même N-VA. Une bonne volonté qui fait ressortir les résistances des verts francophones dont l'image apparaît un peu brouillée.

Cette note permet donc de communiquer plus positivement, elle place Ecolo dans un registre plus volontariste.

La note revient donc avec des fondamentaux d'Ecolo. Quel message peuvent faire passer les verts, qui ne sont pas en position de force pour négocier, vu qu'à eux deux, PS et MR auraient une majorité suffisante? C'est le moment de rassurer, rappelle Pascal Delwit. "Il s'agit de montrer aux militants qu'Ecolo pèse dans le débat et qu'en cas d'association avec les socialistes et les libéraux, les verts ne sont pas dans une démarche d'affaiblissement par rapport à leurs revendications."

Bref, pas de quoi affirmer, au stade actuel, qu'Ecolo prépare sa sortie des négociations wallonnes en avançant innocemment des exigences énervantes, à un moment énervant et avec des fuites dans la presse énervantes pour ses partenaires de discussion...

En Wallonie, les discussions reprendront après le 15 août.