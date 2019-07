Les enjeux du débat interne chez Ecolo

A priori, rien ne s'oppose à ce qu'une discussion s'engage avec PS et MR en vue d'offrir une majorité et un gouvernement régional en Wallonie. Mais les verts ne semblent pas encore prêts à soutenir une coalition alors qu'ils ne sont pas numériquement indispensables. Leur Conseil de Fédération se réunit ce mercredi soir autour de cet enjeu.

L’arithmétique rendue par les urnes ainsi que le retrait du PTB et du cdH n’autorisent plus que deux majorités au Parlement wallon: PS-MR ou PS-MR-Ecolo.

Les deux partis ne disposent, pour rappel, pas ensemble des 38 sièges nécessaires à une majorité. On le sait, l’arithmétique rendue par les urnes ainsi que le retrait du PTB et du cdH n’autorisent plus que deux majorités au Parlement wallon: PS-MR ou PS-MR-Ecolo. Une association avec le MR constituant un problème politique pour les deux partis. Le PS étant attaqué durement sur sa gauche après 5 ans de gouvernement Michel et Ecolo ayant été particulièrement visé par les libéraux durant la campagne.