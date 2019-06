Les entreprises wallonnes oubliées dans la note PS-Ecolo?

"Nous avons relevé la nécessité de compléter ce document vu la faible prise en considération des priorités et des préoccupations des entreprises wallonnes, notamment en termes de croissance, d'exportations et de politique industrielle", explique l'administrateur délégué de l'UWE, Olivier de Wasseige. L'Union wallonne des Entreprises a rencontré, ce vendredi matin, les négociateurs du PS et d'Ecolo. Ses représentants ont pu donner leur avis sur le projet de lignes directrices soumis à l'avis de la société civile et qui pourrait servir de base à la formation des prochains gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.