Les femmes restent moins nombreuses dans une Chambre comptant 38% de "vraies" nouvelles têtes

Ça y est. Ce jeudi après-midi, la Chambre clôturera la valse des prestations de serment des nouveaux députés issus du scrutin du 26 mai dernier – Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, Flandre et Wallonie sont déjà passées par là. En route pour une 55e législature, avec une Chambre plutôt morcelée et où les deux poids lourds sont la N-VA et le PS, talonnés par les extrémistes du Vlaams Belang (voir notre infographie).

1/ Davantage de femmes, même si la parité n’est pas encore au rendez-vous

Cette Chambre nouvelle compte 64 femmes dans ses rangs , sur un effectif total de 150 députés. Ce qui fait une proportion de 42,7%. Autrement dit, la parité, on n’y est pas encore, mais on s’en rapproche, puisque la dernière composition officielle de l’assemblée sortante, établie fin décembre 2018, ne pointait que 38% de femmes.

2/ Les plus jeunes élus ont 26 ans

Quant aux plus jeunes, tous deux âgés de 26 ans, ils sont connus, puisqu’ils sont censés assister le président lors de la prestation de serment de ce jeudi. Ce qui pose problème par ailleurs, vu qu’il s’agit de Mélissa Hanus (PS) mais surtout de Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), fondateur de Schild & Vrienden, inculpé lundi pour infractions aux lois relatives au racisme et au négationnisme, entre autres.

3/ Une assemblée comptant 38% de "petits nouveaux"

Ajoutez à cela 21 têtes (14%) qui ne peuvent être qualifiées de nouvelles: si elles ne siégeaient pas à la veille du scrutin, elles ont par contre déjà usé les bancs d’une assemblée – on trouve nombre de ministres dans ce cas, par exemple. En définitive, de véritables "petits nouveaux", on n’en trouve que 57, soit 38% des députés .

4/ Les indépendants ne manquent pas, mais...

5/ Anvers en force, le Luxembourg loin derrière

Rien de bien neuf, mais une piqûre de rappel. Plus une circonscription électorale est grande, plus elle envoie d’élus à la Chambre. Logique. C’est pourquoi la province la plus représentée est celle d’Anvers, avec 24 élus, suivie par la Flandre-Occidentale (20). Ce sont le Brabant wallon (5 députés) et le Luxembourg (4 députés) qui ferment la marche.