Les formateurs bruxellois évoquent une réunion "sereine" avec l'Open Vld

Comme annoncé ce lundi, le duo de formateurs bruxellois, composé de Rudi Vervoort (PS) et Elke Van den Brandt (Groen), a reçu ce matin les chefs de file de l'Open Vld, Sven Gatz et Guy Vanhengel, pour aborder leurs réticences à entrer en négociations. "La rencontre s'est déroulée dans un climat serein et respectueux", a indiqué le ministre-président sortant dans un communiqué.