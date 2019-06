Les informateurs font rapport au Roi

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte sont reçus au Palais depuis 14h pour livrer leur premier rapport au roi Philippe.

C'était le premier tour de piste des informateurs. Après une semaine de discrètes consultations de représentants des partis politiques ainsi que d'institutions et d'organisations hors du champ politique, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (SP.A) rendent leur premier rapport au Roi. Les informateurs entendent fixer les principaux défis socio-économiques qui attendent le pays.

Désignés jeudi passé, les informateurs ont été chargés d'"identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral". Dans le cadre de cette mission, il leur est demandé de garder "le contact avec les responsables des négociations dans les Régions et Communautés".