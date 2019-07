Les partis flamands hostiles au Belang montrent "peu de respect à l'électeur"

A l'issue d'un bureau de parti qui s'est tenu ce lundi, les nationalistes flamands ont envoyé un communiqué dans lequel ils détaillent en trois points leur position. L'amertume qu'expriment les nationalistes est d'autant plus forte que "l'extrême-gauche a fait son entrée dans des coalitions locales (le PTB-PvdA est entré dans une majorité à Zelzate) et que le PS la supplie de compléter le gouvernement wallon", ajoute-t-elle.

PS et Ecolo

La formation politique présidée par Bart De Wever déplore en outre une nouvelle fois le refus opposé par le PS "à toute invitation formelle et informelle à s'asseoir avec le plus grand parti flamand", ajoute-t-elle. Il semble que le PS mais aussi Ecolo ne considèrent plus valable de discuter avec la N-VA, déplore-t-elle. "Ce sont pourtant les partis qui revendiquent de mettre en avant l'intérêt de la Belgique. La N-VA souhaite un dialogue sur le confédéralisme et sur une politique qui répond aux aspirations de l'électeur flamand. Après tout, pour résoudre des problèmes, il faut d'abord se parler l'un l'autre".