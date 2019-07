"Les pouvoirs publics ont l'obligation de trouver un emploi aux chômeurs" (Laurette Onkelinx)

Dans la déclaration de politique générale bruxelloise, un chapitre est consacré à l'emploi, avec la garantie d'accès à un emploi stable et durable pour tous et la promesse d'une solution pour tous les chercheurs d'emploi.

"Zéro laissé-pour-compe"

"Il doit y avoir zéro laissé-pour-compte à Bruxelles", s'exclamait Laurette Onkelinx, interrogée sur La Première (RTBF) ce jeudi matin. Et d'expliquer qu'il faut "changer de paradigme": "Le chômage n'est plus une culpabilité individuelle, ce sont les pouvoirs publics qui doivent avoir l'obligation de leur trouver un emploi" . Pour rappel, la Garantie pour la jeunesse a été rebaptisée Garantie Solutions et doit proposer à tout chercheur d'emploi soit un emploi, soit un stage, soit une formation, soit une validation des compétences dans un délai défini.

Interrogée sur le financement des mesures prévues dans l'accord, et surtout celles concernant la mobilité, la présidente de la Fédération bruxelloise du PS s'est montrée rassurante: ce qui concerne les transports en commun était déjà englobé dans les plans précédents. Et, concernant la gratuité de la Stib pour les moins de 25 ans, ce serait quasi indolore, à l'entendre: "La gratuité, ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Il faut que les jeunes s'habituent à ne plus prendre une voiture en ville, qu'ils s'habituent à voyager avec les transports publics. La gratuité les y aidera!"