Les pro-UE donnés en tête en Irlande

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar et son parti pro-européen sont en tête des élections européennes selon des sondages réalisés à la sortie des urnes vendredi soir.

Celui-ci a été dominé en Irlande par la question du Brexit, sujet d'inquiétude a fortiori depuis que la Première ministre britannique Theresa May, usée par la saga de cette sortie de l'UE qu'elle n'a pas réussi à mettre en oeuvre à la date prévue du 29 mars, a annoncé vendredi sa démission, effective au 7 juin. En votant, Varadkar a averti que le Brexit entrait dans une phase "très dangereuse", après la démission de Theresa May qui pourrait être remplacée par un "brexiter" plus dur.