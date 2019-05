Les résultats des européennes dans 10 pays à la loupe

Et la Belgique

Pour la première fois, la Belgique envoie au Parlement européen un élu de gauche radicale. C’est la nouveauté la plus marquante, côté francophone, dans le contingent des 21 élus européens du royaume. En miroir, et à l’image des résultats du scrutin aux autres niveaux de pouvoir, la Flandre envoie trois élus d’extrême droite dans le Parlement dont la vocation est de bâtir une union toujours plus étroite entre les peuples d’Europe. Ces voix portées dans des groupes avant tout contestataires ne devraient pas trouver d’écho dans la définition d’une ligne majoritaire.

Percée rouge et retour vert

Côté francophone, les marxistes confirment donc leur percée, avec l’entrée au Parlement européen du premier député du PTB, Marc Botenga. Il connaît bien la maison, puisqu’il y était assistant parlementaire. Il intègre un groupe lourdement affaibli (la gauche radicale perdant 14 sièges pour tomber à 38/751).

Comme attendu, Écolo reprend le siège qu’il avait perdu en 2014, l’athoise Saskia Bricmont ira donc siéger avec Philippe Lamberts. Leur groupe monte en puissance dans l’hémicycle, mais pas assez pour être incontournable dans une future majorité (il gagne 17 sièges pour atteindre 69/751).

Le Mouvement réformateur tombe à deux sièges, qui seront occupés par un Olivier Chastel relativement novice sur les questions européennes – même s’il a été de manière éphémère ministre des Affaires européennes en 2011 –, et une Frédérique Ries expérimentée. Ils rejoignent le grand gagnant de dimanche parmi les groupes pro-européens: avec l’arrivée du contingent du parti d’Emmanuel Macron, le pôle libéral est crédité de 109 sièges, il était à 68. Si les libéraux belges perdent des plumes, ils ont donc la satisfaction de faire partie du groupe "faiseur de rois" – ou de reines. Démocrates-chrétiens et sociaux-chrétiens, qui règnent sans partage sur le Parlement depuis l’origine, ne peuvent se passer des libéraux pour former une majorité.

Le Parti socialiste perd également un siège: Paul Magnette, champion des voix de préférences côté francophone (295.339), cédera son siège à son suppléant, le député sortant Marc Tarabella, qui siégera aux côtés de Marie Arena. Contrairement aux libéraux, les socialistes ne sont pas dans un groupe qui monte (le S&D recule de 39 sièges pour tomber à 147), même s’il reste deuxième.

Quant aux centristes, ils se maintiennent: le cdH Benoît Lutgen prend le relais de Claude Rolin, alors que côté germanophone, le parti démocrate-chrétien CSP rempile également, envoyant une nouvelle fois Pascal Arimont. Ils sont tous deux dans le plus grand groupe de l’hémicycle: un Parti populaire européen en perte de vitesse (le PPE perd 37 sièges pour tomber à 180) – dont fait toujours partie le parti Fidesz de Viktor Orban, suspendu jusqu’à nouvel ordre et courtisé par les groupes eurosceptiques et d’extrême droite.

L’extrême-droite triple la mise

Le gagnant toutes catégories du scrutin en Belgique est le Vlaams Belang, qui progresse de 12,3% et monte d’un à trois sièges (Gerolf Annemans, Filip De Man et Patsy Vatlet). L’ex-ministre-président flamand Geert Bourgeois aura tiré une liste en perte de vitesse, la N-VA tombant de 4 à 3 sièges (il siégera avec Johan Van Overtveldt et Assita Kanko). Groen a progressé par rapport au dernier scrutin européen, mais pas assez pour gagner un second siège – Petra De Sutter prendra la succession de Bart Staes.

L’Open VLD tombe de trois à deux sièges – Guy Verhofstadt et Hilde Vautmans restent en place. Le CD&V se maintient à deux sièges, pour Kris Peeters et Cindy Franssen. Quant aux socialistes flamands du sp.a, ils gardent le siège de Kathleen Van Brempt.