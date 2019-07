Mais qu'est-ce qui rassemble PS, MR et Ecolo?

Les trois acolytes - PS, MR et Ecolo - ne partent pas d'une page blanche pour lancer leurs "réunions exploratoires". Mais les libéraux ont leurs conditions. L'arc-en-ciel wallon est-il possible?

Si tout est jeté à la poubelle, on ne va pas perdre de temps.

Au lendemain de l'acceptation par les verts de participer à une rencontre exploratoire, chacun marque déjà son territoire. "Ce n'est pas à prendre ou à laisser", cette phrase postélectorale, on l'avait déjà entendue de la bouche d'Elio Di Rupo, et ce jeudi matin, c'est Jean-Marc Nollet qui l'adresse au MR. "Venez avec vos propositions", lançait-il aux libéraux, sur les ondes de la Première. La fameuse note déjà amendée par la société civile peut donc bien être retouchée par les bleus, "mais si tout est jeté à la poubelle, on ne va pas perdre de temps", tempérait encore le coprésident d'Ecolo.