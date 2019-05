Marée noire

Politiquement, à court-terme, il faut absolument maintenir un cordon sanitaire pour exclure le Belang du pouvoir. On entend, au Nord du pays, certaines voix s’élever pour le remettre en cause. Ce serait une tragique erreur. "Mouiller" un parti au pouvoir ne le fait pas forcément reculer. Et ce serait surtout au prix de la légitimation et de l’application d’une partie de son programme. Ce serait insupportable.