Mode d'emploi du gouvernement minoritaire, envisagé par le PS en Wallonie

Charles Michel a brièvement tenté le coup à la fin 2018, après que la N-VA a claqué la porte de sa coalition fédérale, mais cela n’a pas pris. Non, un gouvernement minoritaire ne fait pas partie des us et coutumes de la politique belge. Et pourtant, on en parle de plus en plus à l’heure actuelle du côté des entités fédérées – enfin, surtout côté wallon. "C’est une première", se réjouit Mathias El Berhoumi, professeur de droit constitutionnel à l’Université Saint-Louis, qui y voit un "fascinant objet d’étude".