Négociations en bonne voie en Wallonie et à Bruxelles

En coulisses, PS et Ecolo finalisent la note qu'ils présenteront la semaine prochaine aux parlementaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A Bruxelles aussi, les négociateurs ont repris les tractations ce jeudi.

En coulisses, PS et Ecolo sont en train de finaliser la note qu'ils présenteront, probablement en début de semaine prochaine, à l'ensemble des parlementaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Le travail est en cours et devrait sans doute aboutir en fin de semaine" , vendredi ou durant le week-end, assure-t-on du côté du PS. Un timing que confirme Ecolo où l'on précise que la note remaniée n'aura pas à être approuvée par les instances du parti avant d'être présentée.

Plus de 130 contributions de la société civile auraient été envoyées au PS et à Ecolo.

Loin des caméras, les 2 partis ont travaillé, durant toute la semaine, à l'intégration des remarques formulées par les représentants de la société civile qu'ils ont reçus en fin de semaine dernière. Plus de 130 contributions leur auraient été envoyées; à charge ensuite pour les négociateurs du PS et d'Ecolo d'en faire le tri et de remanier la note reprenant leurs lignes directrices.