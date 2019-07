Note coquelicot: mais pourquoi on lui dirait "oui" maintenant?

Déjà, le PTB a dit "non" à la note coquelicot proposée par le PS et Ecolo en vue de l'élaboration d'un programme de gouvernement. MR et cdH doivent répondre incessamment sous peu. Mais, on les voit mal entrer si vite dans le giron du couple soudé rouge-vert.

Mardi 9/7, 14h, on saura quoi. On saura si la note présentée à tous les parlementaires wallons par le PS et Ecolo a un peu séduit ailleurs que chez les verts et les socialistes. Mais en fait, on sait déjà. On s'en doute, parce que personne n'a intérêt à marquer la moindre ouverture à ce moment de la discussion. Ce serait reconnaître à l'adversité une certaine qualité de son travail or, on n'en est pas là. On va peut-être attendre de devenir incontournable, on va plutôt attendre de se faire désirer, on va plutôt attendre d'être vu comme le sauveur de la nation wallonne, non?