Surprise ou plutôt refus d'accepter l'impensable quant à la percée du Vlaams Belang? La colère était palpable nous indiquent les patrons. Ce vote de contestation est un signal adressé aux partis traditionnels.

Si la percée significative du Vlaams Belang a pu en surprendre plus d’un au nord – pas par naïveté, mais plutôt par refus d’accepter l’impensable serait-on tenté d’analyser --, "on voyait bien la colère venir en Flandre", commente Duco Sickinghe, depuis l’étranger, " même si je n’aurais pas pensé que cela se transcrirait en votes pour le VB". Patron de la société d’investissement Fortino, président du conseil d’administration de KPN et ex-homme fort de Telenet pendant une douzaine d’années, l’homme d’affaires pointe du doigt un "gouvernement trop court-termiste, un processus décisionnel lent, une transformation des services gouvernementaux qui traine, un flou autour du climat, un besoin d’investissements, des tensions internationales,… Et surtout le fait que l’on perçoit que la politique n’y a pas réagi clairement".

Je n’aurais pas pensé que la colère en Flandre se transcrirait en votes pour le Vlaams Belang Duco Sickinghe CEO de Fortino

"La réaction à droite de la Flandre est surprenante car en contradiction complète avec les marches pour le climat auxquelles on a assisté", glisse pour sa part François Van Hoydocnk, CEO de Sipef. Mais, selon lui, "la colère tient principalement au manque de détermination du gouvernement précédent, au défaut de fermeté dans la prise en charge consistante des problèmes". Résultat, "cela a attiré les jeunes électeurs vers des partis sans compromis, que ce soit à gauche ou à droite de l’échiquier politique. Espérons que ce signal permettra aux partis établis de réfléchir à ce qui est attendu d’eux lors de la prochaine législature".

En fait, "les sondages ont tronqué la réalité", d’après Toon Parys. CEO de la scale-up flamande spécialisée dans l’internet des objets Sentiance, l’homme se dit "préoccupé". "Je trouve dommage que la coalition précédente n’ait pas saisi à deux mains l’opportunité incroyable qui lui a été offerte de faire rayonner économiquement le pays". D’ailleurs, " je crains qu’une seconde chance pareille ne se reproduira plus de sitôt. Tout cela pour cause de positionnement idéologique et de disputes intestines".

En alliant nationalisme et aspects sociaux, le Vlaams Belang a fait un copier-coller de ce qu’a fait Marine Le Pen en France ici en Flandre Benoît Mintiens CEO de Ressence

Bref, le terrain était donc grand ouvert pour une percée d’un parti extrémiste. Et quel parti. "Le Vlaams Belang s’est transformé pour combiner une logique doucement nationaliste à une logique presque sociale, fortement inspirée de l’extrême-gauche", analyse Benoît Mintiens, CEO de de la marque horlogère Ressence, basée en plein Meir à Anvers. "En fait, ils ont fait un copier-coller de ce qu’a fait Marine Le Pen en France ici en Flandre".