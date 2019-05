Où sont les électeurs du Vlaams Belang? Pas toujours là où on les attend

Les plus importantes corrélations se marquent par rapport au niveau de richesse/pauvreté. Le Vlaams Belang et le CD&V obtiennent de gros scores là où les habitants ont en moyenne un très bas revenu . Pour Groen , c'est l'inverse: les verts flamands se sont montrés statistiquement plus forts que la N-VA ou l'Open VLD dans les communes riches .

Cette analyse montre aussi un fossé entre les villes et les campagnes . Groen est le parti des villes et le CD&V, celui de la ruralité. Le Vlaams Belang a particulièrement séduit dans les campagnes flamandes .

Le facteur migration

L'étude a aussi analysé le rapport entre les résultats des élections et la population de migrants présente dans les communes. Il ressort que c'est Groen qui intéresse là où il y a beaucoup de migrants . Le CD&V et le Vlaams Belang sont plutôt plébiscités là où il y a peu de migrants. Ce qui signifie que c'est la peur de la migration qui conduit à voter Vlaams Belang plutôt que le ressentiment à l'égard d'une migration installée.

Concernant les revenus de la population, pour les 50 communes où les partis ont obtenu leur meilleur score, le sp.a et le CD&V obtiennent de meilleurs résultats là où les revenus sont moins élevés, tandis que le Vlaams Belang perce plutôt dans la classe moyenne. La N-VA, l'Open VLD et Groen sont plus présents parmi les classes plus riches.