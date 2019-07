PS et Ecolo dévoilent leur proposition de programme pour la Wallonie et la Fédération

PS et Ecolo donnent 4 jours aux députés wallons et à ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour se positionner par rapport à leur proposition de programme "coquelicot".

Après avoir entendu plus d’une centaine d’acteurs de la société civile (associations, syndicats, mutuelles, universités, etc.), écologistes et socialistes ont élaboré les lignes directrices des deux déclarations de politique gouvernementale et sociétale, l'une pour la Wallonie et l'autre pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.