Pour le MR, ce n'est pas la violette, mais l'arc-en-ciel

Le MR juge avoir été patient jusqu'ici, et décide de se positionner plus offensivement sur le terrain wallon. Depuis le retrait du cdH et du PTB des consultations politiques menées par le PS, les seules coalitions majoritaires encore possibles au sud du pays rendent le MR incontournable. Mais ce lundi encore, le scénario d'une coalition minoritaire PS-Ecolo (35 sièges sur 75) a refait surface, avec la proposition des verts d'une coalition "coquelicot" intégrant des "personnalités de la société civile" dans le gouvernement wallon et allant chercher des majorités au parlement à la carte, du côté du cdH notamment. Un scénario qui a été accueilli fraîchement par les humanistes. Et par le MR, on s'en doute.