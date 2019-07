Quand le MR et le PS sortaient ensemble vainqueurs de la campagne...

En fait le résultat aurait pu être différent, si les campagnes des différents partis avaient été menées autrement . Une étude du consortium EOS/RePresent* analyse les transferts de voix entre 2014 et 2019 et aussi en cours de campagne électorale.

Etude "Transfert de voix entre 2014 et 2019 et pendant la campagne électorale"

Grande instabilité

"Par rapport aux élections de 2014, les élections de 2019 se caractérisent par des transferts de voix plus marqués entre les partis", explique l’étude, qui considère que ces dernières élections ont été historiquement les plus instable s en Belgique, celles qui ont été marquées par des mouvements de voix les plus importants d’un parti à l’autre.

Près d’un votant sur trois a changé de parti entre 2014 et 2019. En Wallonie, le gagnant en termes de transfert est le PTB. Il a perdu 25% de ses électeurs, mais en a attiré 40% “nouveaux”, venus d’autres partis.“Les partis du gouvernement, MR et cdH perdent des électeurs, le PTB en gagne”, commente Émilie Van Haute, professeure à l’ULB. Et l’extrême gauche a gagné ses nouveaux électeurs à gauche du spectre politique (PS et Ecolo). Quant aux verts, ils ont bénéficié d’un mouvement d’électeurs venus du MR et du PS. Les libéraux ont perdu des électeurs et ceux-ci sont partis notamment chez son ancien allié DéFi. Logique.