Que faut-il retenir des priorités électorales déposées par les partis?

Les sept partis francophones concernés ont remis ce jeudi leurs priorités électorales au Bureau du Plan. Qui va se charger de les chiffrer, afin d'objectiver un brin la campagne. Voici ce qu'il est permis de conclure, à ce stade. Parce que, oui, l'exercice ne fait que commencer. Et c'est une première.

Voilà, c'est fait. Le Bureau du Plan a reçu les "devoirs" des sept partis francophones concernés - on vous les rappelle, en rang d'oignon alphabétique: cdH, DéFI, Ecolo, MR, PP, PS et PTB. Tous ont soumis entre trois et cinq de leurs priorités électorales qui se verront, au terme d'un processus fait de concertation et d'un bilan intermédiaire, définitivement chiffrées d'ici le 26 avril. Chiffrées? Oui: le Plan décortiquera leur impact, à court et moyen terme, sur les finances publiques, le pouvoir d’achat, l’emploi, la sécurité sociale, l’environnement ou encore la mobilité.

Place, à présent, à un premier bilan.

Que retirer de l'expérience?

Transparence et chiffres. Sur les sept partis francophones concernés, six ont accepté de nous dévoiler leur plan de bataille. À l'exception du PTB, qui a souhaité attendre un premier retour de la part du Bureau du Plan avant de détailler ses priorités.

Après cela, la participation des uns à cet exercice médiatique n'est pas celle des autres. Seuls les socialistes, par exemple, ont accepté de livrer leurs propres estimations budgétaires, les autres formations préférant les garder pour eux, pour l'instant du moins. C'est compréhensible, la finalité de cet exercice étant justement d'aboutir à un chiffrage solide et précis des mesures; aussi les partis ont-ils préféré ne pas crier sur les toits leurs estimations, sans doute moins charpentées que l'analyse promise par le Plan. Sauf au PS, où l'on n’a pas hésité à se montrer assertif, confiant dans le boulot effectué par l'Institut Émile Vandervelde, fournisseur officiel de chiffres du Boulevard de l'Empereur - IEV qui a par ailleurs pu bénéficier de données et de constats émanant de la FGTB et de Solidaris.

Dans le même ordre, certains partis se sont montrés plus explicites que d'autres sur le contenu de leurs mesures, PS, DéFI et PP se montrant ainsi plus loquaces sur leurs intentions fiscales que le MR, le cdH ou Ecolo.

À leur décharge, rien n'obligeait les formations politiques à nous communiquer quoi que ce soit. Leur seul engagement étant de fournir les données nécessaires au Bureau du Plan. Ce qui a été fait, a confirmé l'institution fédérale dans un bref communiqué publié ce vendredi. Et qui annonce la couleur: le Plan ne communiquera rien du tout avant le résultat final du 26 avril.

Et la campagne dans tout cela? Une question tout de même. Pourquoi entretenir le secret ou le flou autour de données ou de propositions, alors que la campagne électorale est officiellement lancée? Et qu'il faudra bien, à un moment donné, que les partis rendent public leur programme, afin d'appâter le chaland? Ce n'est pas faux. C'est aussi à cela que sert, on imagine, l'étape intermédiaire du 12 mars. Où les partis recevront, dans la discrétion, le projet de chiffrage du Plan, auquel il pourront réagir. Et rectifier le tir, si nécessaire. Peut-être ne sortiront-ils les chiffres sensibles qu'à ce moment-là, globalement assurés de ne pas être démentis par le Plan et de perdre publiquement la face quelques semaines plus tard. Ce qui leur laisse tout de même près de deux mois et demi pour convaincre sur ces dossiers.

Une question d'interprétation. La loi organisant le chiffrage a laissé une certaine place à l'interprétation, ne définissant pas le concept de priorité ni ne limitant le nombre de propositions pouvant se cacher derrière. Chacun y a donc vu ce qu'il entendait. C'est ce qui explique que certains partis, comme le MR, DéFI ou le PP, ne nous aient transmis qu'entre trois et cinq mesures - priorité et mesure ne formant ici qu'un même concept. Et que d'autres aient parlé d'un arsenal pouvant aller de quinze à quarante mesures (copyright cdH), chacune des cinq priorités se déclinant en une série de propositions concrètes.

Après coup, il semble toutefois que ces divergences relèvent aussi d'une stratégie de communication - partiellement en tout cas. Car le Bureau du Plan annonce avoir reçu, en moyenne, une trentaine de mesures par parti, quasiment toujours regroupées en cinq priorités.

Fiscalité à tous les étages. Une précision, avant de se pencher sur le contenu des propositions. Il s'agit ici des thèmes soumis aux calculettes du Bureau du Plan, pas l'intégralité du programme des partis. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un thème n'y est pas abordé qu'il ne figurera pas en bonne place dans le programme.

Cela étant posé, quelques constats s'imposent. Ce qui s'impose également, c'est la fiscalité, passage obligé pour tous les partis qui soumettent - logiquement - leurs velléités au Plan. Rappelons que les fantaisies fiscales des uns et des autres avaient pas mal animé la campagne de 2014, les erreurs d'estimation pesant parfois plusieurs milliards d'euros. Soit. Passage obligé: la grande majorité des partis souhaitent que la fiscalité frappe un peu plus tard les revenus du travail, en relevant (jusqu'où? de 11.000 à 20.000 euros) la quotité exemptée d'impôt - pour l'exercice 2019, elle se situe à 7.430 euros. Et si Ecolo ne parle pas de quotité, c'est pour s'engager sur un chemin parallèle, celui des crédits d'impôt pour les bas salaires. Le plus surprenant étant encore que le PS n'y fasse guère allusion, à notre connaissance du moins.

Social, pouvoir d'achat et transition énergétique au coude à coude. Derrière la fiscalité, pas de grandes surprises non plus. Le pouvoir d'achat, quelque part corollaire de la fiscalité, figure en bonne place - il faut dire que le mouvement des gilets jaunes a braqué sur lui nombre de projecteurs. Au rayon social, ils sont nombreux, de la gauche au centre en tout cas, à pointer l'alignement des minima des allocations sociales sur le seuil de pauvreté.