Qui sera l'informateur du Roi?

Le roi Philippe a fait le tour des formations politiques représentées à la Chambre. Après trois jours d'entretiens , il devrait logiquement passer à l'étape suivante: désigner d'ici peu un informateur pour la constitution d'un gouvernement fédéral. En ce jeudi de l'Ascension, le Roi n'a prévu aucun rendez-vous. On ne sait toutefois pas encore si les services du Palais communiqueront sur le sujet aujourd'hui.

La mission principale de l'informateur sera de faire un rapport de la situation politique du pays avant la formation d'un gouvernement. La question des rapports de force entre les différentes formations politiques du pays et celle de l' équilibre linguistique seront au centre de sa mission.

La piste De Wever

Quelle personnalité politique pourrait endosser le costume d'informateur? La tradition veut que l'informateur soit "une personnalité politique connaissant les rouages de la politique belge et généralement issue d'un parti politique ayant remporté une victoire électorale", précisent les analystes du Crisp. Le plus souvent, c'est au sein du parti qui a affiché le plus gros score électoral que l'informateur est choisi.