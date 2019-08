Qui sont les ministrables flamands?

Avec la reconduction de la suédoise au gouvernement flamand, les spéculations vont bon train sur les noms des futurs ministre régionaux en Flandre.

L'encre de l'accord de coalition entre la N-VA, le CD&V et l'Open Vld à peine séchée, la revue des troupes au sein des partis qui monteront dans le gouvernement flamand peut commencer. Seule certitude, c'est le nationaliste flamand Jan Jambon qui endossera le costume de ministre-président. Il reste à se répartir neuf portefeuilles ministériels et à s'accorder sur un nom pour présider le parlement régional. Selon la "clé D'Hondt", soit le système de la représentation proportionnelle, la N-VA aura droit à cinq postes, trois pour le CD&V et deux pour les libéraux flamands.

La N-VA

Lors de la législature précédente, la N-VA disposait de quatre ministres et du président du parlement. Dans le scénario actuel, le parti de Bart De Wever conserverait la présidence du parlement et aura l'occasion d'offrir quatre postes ministériels supplémentaires à ses élus. Zuhal Demir jouera probablement le rôle de numéro 2 du gouvernement en tant que "vice-Première" N-VA. La Limbourgeoise hériterait alors d'un gros portefeuille, d'aucuns l'envoient déjà au sommet du ministère du Travail.

Pour les trois portefeuilles restants, il semble avoir plus de candidats que de places. Ben Weyts paraît indéboulonnable au vu du travail accompli en tant que ministre de la Mobilité et des Travaux publics dans le dernier exécutif flamand, ce qui pourrait pousser vers la sortie Philippe Muyters, ministre flamand du Travail et de l'Economie. Une autre question se pose à la N-VA. Liesbeth Homans, qui dirige actuellement le gouvernement flamand en affaires courantes, pourra-t-elle rester ministre? Comme Jan Jambon, elle est issue de la province d'Anvers, ce qui ne joue pas en sa faveur en termes d'équilibre régional. Il faut dire que la N-VA garde un oeil sur les scrutins à venir et veut pour cela mettre sous les projecteurs des personnalités issues d'autres provinces. On pense ainsi à Matthias Diependaele (Flandre-Orientale) ou Sander Loones (Flandre-Occidentale). De plus, si la N-VA hérite d'un cinquième ministère, elle fera sans doute le choix d'un élu bruxellois, comme la députée Cieltje Van Achter.

→ EDITO | Priorité à la Flandre

Le CD&V

Avec trois ministres potentiels, le CD&V n'hésitera pas longtemps à offrir le portefeuille le plus important à Hilde Cervits, figure importante du gouvernement sortant. En plus de la vice-présidence, Hilde Crevits pourrait devenir ministre du Bien-être, de la Santé et de la Famille. Elle reprendrait ainsi les attributions de son collègue Jo Vandeurzen, un poste qu'il occupe depuis dix ans.

Pour les deux autres postes, il se dit que Koen Van den Heuve pourrait à nouveau recevoir un ticket après avoir remplacé dare-dare la ministre de l'Envirionnement Joke Schauvliege en fin de législature. Deux autres noms reviennent avec insistance: Peter Van Rompuy, le chef de file des démocrates-chrétiens au parlement flamand, et Bianca Debaets, si le parti décide de mettre en avant un ministre bruxellois.

L'Open Vld

Les libéraux flamands ne pourront satisfaire que deux de leurs élus. Il y a de fortes chances que Bart Somers rempile au gouvernement régional. Il ne l'a d'ailleurs jamais caché durant la campagne. Il n'est pas exclu que la présidente du parti, Gwendolyn Rutten, fasse son entrée dans l'exécutif flamand. Il faut dire que les candidats pour la remplacer au sommet de l'Open Vld ne manquent pas. Vincent Van Quickenborne et Bart Tommelein en sont les plus charismatiques.