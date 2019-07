Regrouper les libéraux, l'idée a fait son chemin

MR et Open Vld ont voulu s’inspirer du modèle Ecolo/Groen à la Chambre, rapportait ce mercredi La Libre, étudiant ces derniers jours la piste d’un groupe politique commun à la Chambre des représentants. Objectif? Monopoliser la première place parmi les familles en présence , ce qui aurait non seulement renforcé le poids des libéraux dans l’attribution des présidences de commission, intervenue mercredi, mais leur aurait aussi accordé la préséance sur les autres groupes dans les débats à la Chambre, tant en plénière qu’en commission. Et ce, sans parler d’un gain de visibilité aux dépens de leurs adversaires politiques, résume La Libre.

Un plus non-négligeable. Et pour cause, les bleus ont souffert lors du dernier scrutin, lâchant huit sièges sur les 34 qu’ils possédaient sous la précédente législature. Le MR n’envoie désormais plus que quatorze députés à la Chambre (-6) quand l’Open Vld est à douze (-2). Une donne qui amène les deux formations à être passées respectivement cinquième et sixième groupes politiques de l’assemblée, au lieu de troisième et cinquième précédemment.