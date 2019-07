Rendez-vous chez le Roi

A 10h30 ce lundi, les informateurs fédéraux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), feront rapport au Roi. Stop ou encore? Ce sera la troisième, mais sera-ce la dernière?

On verra. Ce qui est certain, c'est que personne ne mise sur un grand pas en avant. Les deux émissaires, chargés de mener des entretiens bilatéraux approfondis avec les partis utiles à la formation d'un gouvernement fédéral, ont été confrontés, entre autres défis monumentaux, à un obstacle redoutable: le problème de communication entre le PS, premier parti du sud, et la N-VA, premier parti du nord.