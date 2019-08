Réunion multipartite autour des informateurs royaux ce mercredi soir

On semble encore loin d'un début de processus de formation de gouvernement à proprement parler. La précédente réunion de ce genre s'est tenue le 28 juillet , près de deux mois après la désignation de MM. Vande Lanotte et Reynders, par le Roi, comme informateurs. La N-VA, le PS, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le sp.a et Groen s'y étaient rendus. Ecolo avait décliné l'invitation, ne souhaitant pas ouvrir de discussions avec les nationalistes flamands.

Se sont présentés, dans le désordre, entre 19h et 19h30, outre les informateurs royaux, notamment le président du MR Charles Michel et la ministre libérale Sophie Wilmès; le président du PS Elio Di Rupo; le président du CD&V Wouter Beke et le ministre démocrate-chrétien flamand Koen Geens; pour l'Open Vld, Gwendolyn Rutten (présidente) et Alexander De Croo; pour Groen, Kristof Calvo et Meyrem Almaci (présidente); pour le sp.a, John Crombez (président) et Meryame Kitir (sp.a); pour la N-VA, Bart De Wever (président) et Theo Francken.