"Si nous sommes débarqués au niveau flamand, nous ne participerons pas au Fédéral" (Open Vld)

Si l'Open Vld devait être mis de côté au profit d'une coalition associant le CD&V, le sp.a et la N-VA, les choses risquent toutefois d'être plus compliquées par la suite. "La chance que cela se produise est mince", souligne toutefois une autre source libérale. "Mais si nous sommes débarqués au niveau flamand, nous ne participerons pas non plus au Fédéral", avertit-elle.