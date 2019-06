Theo Francken et la "défaite intellectuelle" du PS

Theo Francken n'est pas content que les socialistes refusent de discuter de quoi que ce soit avec les nationalistes flamands. Il le dit... "Ne me parlez pas d'hommes d'Etat. Ceux qui disent tant l'aimer le conduisent à la tombe."

Le PS ne compte pas discuter de quoi que ce soit avec les nationalistes flamands . Face à ce blocage ferme, Theo Francken sort les griffes. "Comment trouver une solution structurelle si on refuse d'entamer les discussions? Ne pas vouloir parler ensemble, c'est reconnaître une défaite intellectuelle", a-t-il tweeté, pointant le "comportement incompréhensible du PS" , qui a "peur de son ombre (et de celle du PTB)".

La N-VA aurait pourtant laissé entendre en bureau de parti qu' une discussion avec les socialistes était possible (Francken le confirme), autour de ce que les deux partis pourraient faire ensemble. Mais le PS appuie son "non!", ce qui a réveillé la plume de Theo Francken:

Suivez les négociations et consultations pas à pas dans notre dossier >

"Le PS refuse toute discussion avec nous. Nous pas. Diaboliser, pendant des années, le plus grand parti du pays et le considérer comme 'cryptonazi' conduit naturellement à de l'ingouvernabilité. Ne me parlez pas d'hommes d'Etat. Ceux qui disent tant l'aimer le conduisent à la tombe."