Trois gros dossiers impactés par le retrait du cdH

A la Région wallonne

"Le cdH ne voulait pas d'un impôt progressif, mais d'une voie forfaitaire." Le PS estimait, lui, que le financement devait dépendre du niveau de revenu de chaque Wallon. "Cela a participé à la rupture entre les deux partis et le cdH a trouvé une oreille plus favorable pour un financement uniforme auprès du MR." Mais alors que le dossier était quasi bouclé, il a été mis au frigo suite à la perte de majorité du gouvernement MR-cdH. Que va devenir le dossier, et surtout son volet "financement", sans le cdH? Comment PS et MR pourraient-ils accorder leurs visions en cas de négociations pour former une majorité?