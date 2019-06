Trou budgétaire dans les allocations familiales wallonnes

Esquivé avant les élections à la demande des ministres libéraux Jean-Luc Crucke et Willy Borsus, l'ajustement budgétaire wallon, qui va mobiliser les négociateurs politiques dans les prochaines semaines en vue de rédiger le volet financier la prochaine déclaration de politique régionale, s'apparente de plus en plus à un budget vérité pour la Wallonie. Et le futur gouvernement n'est pas l'abri d'éventuelles surprises.