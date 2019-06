Un gouvernement minoritaire PS-Ecolo en Wallonie? "Une piste sérieuse", dit Magnette

Après avoir rencontré les émissaires du MR vendredi dernier, le PS poursuit ses négociations en Wallonie ce mardi. Elio Di Rupo et Paul Magnette, le président du parti socialiste et l’ancien ministre-président de la Région wallonne, recevaient à Namur ce matin les représentants du PTB. La rencontre était cruciale pour le PS qui entend tester les capacités du PTB à rentrer en négociation en vue de former un gouvernement.

Les options possibles

Reste à savoir si Ecolo et le PTB accepteront de jouer dans cette pièce. "On n’a pas de pression. On a un programme à défendre", s’est empressé de souligner Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, avant sa rencontre avec Elio Di Rupo et Paul Magnette. "On veut un bon rouge. Les gens ont voté pour un bon rouge et pas un mauvais rosé. Si le but (du PS, ndlr) est de faire du fake pour avaler la couleur, on n’est pas là pour cela. C’est clair qu’il y a un jeu de dupe. La première option du PS était d’aller avec le cdH. On n’est pas là pour boucher les trous mais pour mener une politique de gauche", a-t-il ajouté.