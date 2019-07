Un plan PS-Ecolo "imbibé" par les remarques de la société civile

Les députés wallons et ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont jusqu’à mardi 14h pour se positionner sur le projet gouvernemental du PS et d’Ecolo co-rédigé avec une centaine d’organisations de la société civile.

Après les derniers arbitrages politiques clôturés dans la matinée, PS et Ecolo ont transmis vendredi soir à l’ensemble des députés du parlement wallon et à ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, leur projet de programme gouvernemental. Entre la première version rédigée il y a plus d’une semaine et les deux versions définitives, les documents ont été enrichis par plus de 130 contributions des associations ou organisations de la société civile qui ont été consultées par les négociateurs. "On a gardé chaque fois ce qui est de l’intérêt sectoriel et général", assure Elio Di Rupo, le président du PS. Jean-Marc Nollet, le co-président d’Ecolo va plus loin. "Le document est enrichi par l’apport des corps intermédiaires. C’est extrêmement important. On a été imbibé par leur apport."

La démarche est assurément inédite. Elle attend maintenant le soutien des députés des autres partis qui ont jusqu’à mardi 14h pour se positionner et éventuellement permettre de dégager une majorité dans les deux assemblées parlementaires. "Dans notre philosophie, nous pensons que la démocratie doit s’articuler entre la démocratie représentative et une démocratie contributive", estime Elio Di Rupo

D’une quarantaine de pages, le document qui reprend les lignes directrices d’une déclaration de politique gouvernementale pour la Wallonie s’articule autour de 25 axes dessinés autour d’un plan de transition sociale et écologique. Le volet Fédération Wallonie-Bruxelles met, lui, en avant 18 axes sur 22 pages.

1/ Un plan de transition sociale et écologique

Héritier du plan Marshall, le plan se structure autour d’une série de "projets-phares" et de "réformes basculantes" en vue de relever une série de défis comme "la neutralité carbone au plus tard en 2050, avec une étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 d’ici 2030".

Pour financer ces chantiers, il sera notamment fait appel "au mécanisme de tiers-investisseur et de prêts à taux réduits impliquant des financements privés et publics".

Sans aller plus loin dans la voie à suivre, le plan fixe cependant les grandes orientations à suivre. On parle de la rénovation énergétique, la mobilité, les formations, la valorisation des compétences, l’orientation vers les sciences, l’économie circulaire… En matière d’isolation, l’ambition est affichée. Il s’agit de lancer un projet d’isolation et de rénovation de 250.000 logements, 2.500 bâtiments publics et écoles. Pour financer ces chantiers, il sera notamment fait appel "au mécanisme de tiers-investisseur et de prêts à taux réduits impliquant des financements privés et publics".

2/ Objectif plein emploi en 2030

Pour parvenir à cet objectif de plein emploi, PS et Ecolo proposent de travailler sur différents axes comme la formation aux métiers porteurs et métiers d’avenir, les métiers en pénurie…

La Wallonie pourrait ainsi créer "plusieurs gigahubs de formation dont l’objectif sera de former de jeunes Wallons et de garantir un taux de sortie élevé".

La Wallonie pourrait ainsi créer "plusieurs gigahubs de formation dont l’objectif sera de former de jeunes Wallons et de garantir un taux de sortie élevé". Chaque gigahub sera organisé à partir des bassins d’emploi et autour de structures comme les centres de formation et de compétences et présentera un focus sectoriel précis en lien avec les pôles de compétitivité. "Nous devons nous adapter et mettre en adéquation le profil de certaines personnes pour répondre aux exigences des entreprises et des associations", martèle Elio Di Rupo.

Jean-Marc Nollet précise que cette proposition "a été enrichie par la rencontre avec les organisations de la société civile. On a par exemple intégré les cités des métiers". L’idée, rassure Elio Di Rupo "n’est pas de créer un nouveau bidule mais de faire fonctionner ensemble ce qui existe".

La note insiste également sur une meilleure articulation entre le secteur de l’enseignement et celui de la formation en alternance afin de favoriser les partenariats.

3/ Poursuite des pôles de compétitivité

Outre la pérennisation des pôles, ces derniers devront s’inscrire dans "la transition et la création d’emplois nouveaux." Des passerelles avec la Région de Bruxelles-Capitale vont par ailleurs être créées dans le numérique en vue de financer conjointement un écosystème d’entreprises actives dans les métiers du numérique et des industries créatives. "Cet écosystème pourra, le cas échéant, se structurer en pôle de compétitivité conjoint aux deux Régions."

4/ Soutien au développement des PME et à l’emploi indépendant

C’est probablement un des chapitres qui manquait le plus dans la version soumise aux organisations de la société civile. Pour soutenir l’activité des PME et des indépendants, le projet du PS et d’Ecolo vise notamment à adapter les conditions des marchés publics afin de permettre aux petites entreprises wallonnes de remettre offre.

PS et Ecolo veulent également développer "la finance citoyenne et solidaire en faisant appel à l’épargne des Wallons."

Le futur gouvernement devra en outre travailler à la simplification des aides à l’exportation et au développement de l’entreprise à l’étranger "avec un focus sur les PME qui ne se sont pas encore projetés dans l’exportation". Il est aussi question d’accroître les moyens publics investis dans le soutien à l’innovation "afin d’atteindre les objectifs européens visant les 3% du PIB investis dans la recherche et développement et porter cet objectif au niveau européen à 4% d’ici 2035 et à 5% à l’horizon 2050, dont un tiers provenant du public".

PS et Ecolo veulent également développer "la finance citoyenne et solidaire en faisant appel à l’épargne des Wallons, véhiculée par des produits financiers responsables et durables" afin de développer une politique d’investissement vers l’économie locale.

5/ Publifin a six mois

Outre la généralisation du décumul intégral entre parlementaire wallon et membre d’un exécutif local et l’abaissement du plafond de rémunérations de 150 à 100%, "les recommandations de la commission d’enquête adressées à l’intercommunale Nethys/Publifin devront être mises en œuvre endéans un délai de six mois." "A défaut, nous envisagerons l’envoi d’un commissaire spécial du gouvernement qui se substituera aux instances", promet Elio Di Rupo. PS et Ecolo veulent par ailleurs activer la sortie des Editions de L’Avenir du groupe Nethys.

6/ Réforme fiscale "juste" et "écologique"

L’objectif est d’assurer "l’équité entre tous les contribuables et de prendre appui sur la capacité contributive de chacun". Il est notamment question de "rationaliser une série de niches fiscales" et de "réformer les régimes fiscaux particuliers qui génèrent des effets d’aubaine".

"Le gouvernement agira pour infléchir les règles budgétaires européennes."

Au niveau du financement des plans d’investissements, notamment en matière d’isolation des bâtiments, "le gouvernement agira pour infléchir les règles budgétaires européennes", en excluant les investissements du calcul des soldes budgétaires".

7/ Poursuite du pacte d’excellence