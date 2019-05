Un retour aux urnes, et si on y pensait?

Nous ne sommes qu'à J+2, mais déjà le scénario d'un retour aux urnes est évoqué ici et là. Les politologues n'écartent pas cette option. Dans l'histoire politique récente, elle n'a même jamais été aussi probable. Mais pas nécessairement tout de suite...

"Un retour aux urnes, c'est clairement l'option la plus probable à mes yeux." Cela ne fait que deux jours que le roi consulte, aucun informateur, formateur, démineur, facilitateur,... n'est encore nommé. Mais pour le politologue Vincent Laborderies (UCLouvain), le blocage politique est inéluctable, compte tenu de la nouvelle configuration du Parlement au lendemain du 26 mai. Alors, autant en parler, tout de suite.

En parler ne signifie évidemment pas sauter le pas. Pour Caroline Sägesser (Crisp), évoquer le scénario du retour aux urnes a du sens, mais il ne surviendra qu'après de longs mois de blocage politique. "Il faudra sans doute atteindre, voire dépasser, le record des 541 jours sans gouvernement avant de jeter l'éponge et renvoyer le citoyen dans l'isoloir", estime la politologue.

"C'est évidemment toujours une option par défaut, dit Vincent Laborderies. Mais il faut être réaliste, une majorité est quasiment introuvable." À la fois en raison des scores des partis, mais aussi en raison des exclusives qui ont été posées au préalable.

Pour former un gouvernement avec la N-VA, il n'y a d'autre choix côté francophone que de faire monter le PS ou Ecolo. Or, la N-VA l'a dit: pas de gouvernement avec les partis de gauche francophone. "Et quel intérêt aurait-elle à participer à un tel gouvernement, se demande Laborderies. Aucun. Sur le socio-économique, la N-VA n'a finalement pas réalisé grand-chose dans la suédoise tant elle a été bloquée systématiquement par le CD&V. Ils étaient dans une configuration idéale, et les nationalistes ont quand même perdu 5%. Alors pourquoi aller dans un gouvernement avec la gauche francophone, ou cela risquerait d'être encore pire...?"

Et pour former un gouvernement sans la N-VA, il faudrait former une quadripartite, une sorte de gouvernement d'union nationale reprenant toutes les tendances politiques. Difficile, dès lors, pour les partis flamands penchant plutôt à droite (Open Vld, CD&V) de grimper dans un tel attelage, qui plus est en laissant sur le bord du chemin les deux partis les plus plébiscités par les citoyens du nord.

Une piste sérieuse

Et donc, ce retour aux urnes, il faut l'évoquer. "Et cela n'a rien de dramatique, tempère Vincent Laborderies. Cela arrive dans beaucoup d'autres pays. Regardez en Espagne, ils ont revoté trois fois avant de parvenir à retrouver une stabilité. En Israël, le retour aux urnes est automatique après un certain nombre de jours sans gouvernement. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, ni quelque chose dont il faut avoir peur", estime le politologue.

Il n'y aurait donc aucun risque à revoter. Vraiment? Certaines estiment pourtant que le retour aux urnes ne ferait que cristaliser un peu plus les positions, renforçant encore le poids des extrêmes. "En cas de nouvelles élections, la question qui sous-tendra la campagne sera néanmoins différente, estime Vincent Laborderies. On votera sur les enjeux réels, en connaissance de cause. Veut-on encore former un gouvernement... ou pas."