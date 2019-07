Un tandem belgo-allemand pour mener l'Union

"Il y a cinq ans, ça avait pris trois mois et deux pays étaient contre. Cette année, ça a pris trois jours et personne n’était contre", a souligné le président du Conseil Donald Tusk, à l’issue du sommet. Avec ce duo à la tête de l’Union – on attend ce mercredi une décision à Strasbourg pour le perchoir du Parlement –, les Européens affichent une unité essentielle pour affronter leurs défis communs, du Brexit au délitement du multilatéralisme sur la scène internationale.