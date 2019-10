Une fin de mission royale qui s'annonce laborieuse

Il n’aura échappé à personne que nous sommes au début du mois d’octobre. Or le début du mois d’octobre c’est l’échéance vague que le Palais royal avait fixée pour la très longue mission d’information menée par Didier Reynders et Johan Vande Lanotte qui doit jeter les bases du prochain gouvernement. A priori, aujourd’hui que tous les exécutifs régionaux et communautaires sont constitués, plus rien ne s’oppose à une accélération du processus fédéral, devrait-on penser. Ce serait sans doute aller un peu vite en besogne. Il semble en effet que cette mission d’information se termine dans une certaine torpeur. Moins sur le fond que sur des considérations très politiciennes, nous revient-il.

Quelle suite en effet donner à cette mission dont l’objectif affiché était de rapprocher les deux partis les plus importants du royaume, le PS et la N-VA? Cette dernière multiplie les appels du pied aux socialistes afin de prendre le lead, pourquoi pas dans le cadre d’une mission d’information bicéphale. Ce serait la logique. Mais cette dernière se heurte à la situation pour le moins transitoire dans laquelle se trouvent la plupart des partis politiques. On le rappelle, avec la N-VA et le PS, sp.a, Open Vld, MR et CD&V sont toujours associés aux discussions fédérales. À l’exception de la N-VA, tous sont lancés dans des processus de renouvellement de leurs instances dirigeantes ce qui pourrait donner lieu à des changements dans les négociateurs envoyés par chaque parti à la table des discussions fédérales. Pas idéal.