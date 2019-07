Une grande réunion de formation fédérale attendue dimanche

Les informateurs Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) vont tenter d'organiser une réunion avec plusieurs partis ce dimanche.

Plusieurs présidents de parti ont reçu la demande de se tenir prêts pour dimanche, selon les information du Soir et du Standaard.

Lors de leur dernière conférence de presse, le 1er juillet, ils avaient indiqué qu'ils soumettraient ce travail aux différents partis , leur objectif étant notamment de vérifier la volonté politique des uns et des autres de s'engager dans une négociation gouvernementale.

Ces derniers jours, les regards se sont tournés vers le PS et la N-VA, les deux premières formations de chaque communauté linguistique. Les informateurs ont tenté jeudi de les réunir mais le PS a annulé le rendez-vous pour des raisons peu claires.

Lundi matin, les socialistes francophones tiennent leur bureau politique. Outre le PS, le MR, l'Open Vld, le CD&V et le sp.a, les Verts ont également reçu le message leur demandant d'être disponibles dimanche et ont indiqué, du côté néerlandophone, qu'ils étaient "disponibles en permanence". L'incertitude demeurait jusqu'à présent sur leur invitation et leur participation à cette réunion. L'Open Vld a notamment fait savoir la semaine passée qu'il ne voulait pas gouverner avec les écologistes.