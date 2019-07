Va-t-on déjà enterrer le coquelicot?

On attend la réponse du cdH à la proposition du PS et d'Ecolo de soutenir sa "note coquelicot".

Jour J pour le coquelicot. Va-t-il survivre à l'examen de sa note par les adversaires? C'est plus que serré, ça sent mauvais. Tout porte à croire que le cdH dira non à cette "note coquelicot" rédigée par le PS et Ecolo et enrichie par les remarques de la société civile. Pour rappel, le MR et le PTB ont déjà refusé la collaboration.