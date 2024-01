Les chiffres de l'emploi en Belgique (2024): taux de chômage, taux d'emploi et d'activité...

L'Echo vous donne dans cet article toutes les clés pour comprendre les principaux indicateurs de l'emploi . Un tableau de bord construit avec l'aide des différents organes statistiques régionaux (Ibsa, Iweps et Steunpunt Werk) et fédéraux (Bureau du Plan et Statbel).

#1 Quel est le taux d'emploi en Belgique?

Par ailleurs, la tranche d'âge retenue est celle de 20-64 ans, sur laquelle porte l'objectif de 80%, défini au niveau européen. Il est pourtant généralement considéré que la tranche d'âge 15-64 ans doit être prise en compte (étudiants), ce qui ferait baisser significativement le chiffre. Par ailleurs, de plus en plus de pensionnés continuent à travailler, mais ne sont pas comptabilisés dans le taux d'emploi.

D'autre part, l'objectif de 80% est présenté comme la condition sine qua non à un financement pérenne de la Sécu, des pensions en particulier. Mais l'économiste Philippe Defeyt rappelle que ce taux d'emploi ne dit pas si et à quelle hauteur ces emplois sont soumis à des cotisations sociales.

#2 Quel est le taux d'activité en Belgique?

Pour déterminer le taux d'activité, on calcule le pourcentage de personnes actives (personnes occupées + chômeurs) au sein de l'ensemble des personnes qui ont entre 20 et 64 ans.

#3 Quel est le taux de chômage en Belgique?

La Flandre a su tirer son épingle du jeu, tandis que Bruxelles et la Wallonie, frappées de plein fouet, peinent à tourner la page. Ces dernières années cependant, on constate une légère embellie.

#4 Combien de demandeurs d'emploi en Belgique?

#5 Combien de chômeurs indemnisés en Belgique?

La tendance est à la baisse, y compris en Wallonie et (un peu) à Bruxelles. Au total, entre 2017 et 2023, la diminution est de 32%. Elle peut s'expliquer tant par le contexte plus favorable de l'emploi ces dernières années que par les règles plus strictes en matière de contrôle des chômeurs et de dégressivité des allocations.