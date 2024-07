L'horeca de plus en plus dépendant des étudiants et des flexi-jobs

En 2023, 29% des heures de travail dans l'horeca ont été prestées sous un "statut spécifique". Jobs étudiants, flexi-jobs, extras... le secteur y recourt deux fois plus qu'en 2017.

Vous êtes peut-être en terrasse au moment de nous lire, c'est de saison. Si c'est le cas, sachez qu'il y a une chance sur trois pour que la personne qui vous sert travaille sous un statut spécifique.

Car l'horeca recourt de plus en plus à des contrats de travail non classiques. C'est ce que démontre une étude publiée par l'économiste Philippe Defeyt, qui s'est penché sur l'évolution de l'emploi à "statut spécifique" dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du catering.

Ces dernières années, une série de dispositifs ont été mis en place dans l'optique d'alléger le coût de la main d'œuvre et de faciliter le recrutement. L'horeca a été particulièrement choyé, puisqu'il fut notamment le premier à bénéficier des flexi-jobs, créés pour lui. La moitié de l'ensemble des flexi-jobs se trouvent toujours dans l'horeca, bien que le système ait été élargi à une vingtaine d'autres secteurs.

Les établissements horeca peuvent également activer des travailleurs occasionnels (dits "extras") qui, outre une flexibilité importante, présentent l'avantage de cotisations sociales forfaitaires. Il y a aussi un système d'heures supplémentaires propre au secteur, pouvant aller jusqu'à 360 heures par an par travailleur. Enfin, il y a le travail des étudiants, dont le régime a été assoupli ces dernières années. Près d'un quart de ces jobs sont captés par l'horeca.

Les jobs étudiants en force

Au total, calcule Philippe Defeyt, ces quatre catégories d'emploi "à statut spécifique" ont représenté 58 millions d'heures de travail effectives dans le secteur en 2023. Cela équivaut à 29% du total. Par rapport à 2017, la hausse est de plus de dix points de pourcentage.

Ce sont les jobs étudiants qui pèsent le plus lourd: plus de 30 millions d'heures prestées en 2023, soit un doublement par rapport à 2017. Mais ce sont les flexi-jobs qui ont augmenté proportionnellement: de 5 millions d'heures en 2017, ils représentaient 20 millions d'heures en 2023. Quatre fois plus, donc.

"Pourquoi ce secteur-là en particulier? Y a-t-il un retour positif net pour les finances publiques? Il faudrait l'évaluer." Philippe Defeyt Economiste

"L'horeca reçoit beaucoup de soutien public, il y a un tiers d'emplois aidés dans ce secteur qui n'est pas du non-marchand, mais un secteur commercial. C'est un choix politique d'affectation des moyens publics. On peut toutefois se poser des questions, a fortiori en période de déficit budgétaire. Pourquoi ce secteur-là en particulier? Y a-t-il un retour positif net pour les finances publiques? Il faudrait l'évaluer."

L'économiste ne met pas en cause l'efficacité de la mesure en matière de créations d'emplois, mais il se demande: "À quel coût?" Le Bureau fédéral du Plan, dit-il, pourrait le calculer, car cela n'a jamais été fait jusqu'ici.

Philippe Defeyt ajoute à son argumentaire: "Et on entend parfois, y compris dans la bouche de présidents de parti, que les flexi-jobs permettent de tendre vers l'objectif de hausse du taux d'emploi. Or, c'est faux, puisqu'ils sont exercés soit par des personnes qui ont déjà un travail, soit par des pensionnés. Les flexi-jobs n'influencent donc pas le taux d'emploi."

L'horeca demande une réforme fiscale

"Le gros problème, c'est le manque de main d'œuvre qualifiée. On est donc bien obligés de se tourner vers ceux qui veulent bien travailler dans nos établissements." Luc Marchal Porte-parole d'Horeca Wallonie

Les représentants du secteur, quant à eux, justifient cet état de fait par une "crise multiple" à l'origine des besoins d'aides. "Le gros problème, c'est le manque de main d'œuvre qualifiée. On est donc bien obligés de se tourner vers ceux qui veulent bien travailler dans nos établissements", se désole Luc Marchal, porte-parole d'Horeca Wallonie. "Les écoles techniques et les centres de formation sont vides!", abonde Matthieu Léonard, président de la Fédération Horeca Bruxelles, qui en appelle aux nouveaux responsables régionaux.

Car, non, la situation actuelle ne satisfait pas le secteur: "Ces emplois qui n'en sont pas coûtent moins cher, c'est vrai, mais ils ne sécurisent personne, ni le travailleur, ni le patron, qui n'a pas les ressources pour former en permanence", dit Luc Marchal.

"Un jobiste gagne mieux sa vie qu'un demi-chef de rang. C'est scandaleux!" Matthieu Léonard Président de la Fédération Horeca Bruxelles

"Philippe Defeyt a raison de pointer la situation dans notre secteur", selon Matthieu Léonard. "On a sans doute une part de responsabilité. On essaye de changer notre image, d'être plus attractifs. Mais les pouvoirs publics doivent aussi agir: on a besoin de mesures structurelles d'urgence!"

Ils citent tous les deux le besoin d'une réforme fiscale abaissant les charges sur le travail. "Un jobiste gagne mieux sa vie qu'un demi-chef de rang. C'est scandaleux!", constate Matthieu Léonard. Luc Marchal évoque aussi une baisse de la TVA à 6% sur les boissons non alcoolisées.

"Nous sommes le deuxième pourvoyeur d'emploi du pays. Et notre rôle social est indispensable... Sans nous, les quartiers se vident." Des messages qu'ils porteront auprès du gouvernement fédéral en formation.

