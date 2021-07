Un "micro-trottoir" qui tourne mal

Souvenir de la Coupe du Monde 197, ou la dure réalité du terrain... pour les reporters.

25 juin 1978. Correspondant d’Europe 1 à Bruxelles depuis 1975, je couvre aussi les Pays-Bas. Voilà que, lors de la coupe du monde de football, les Pays-Bas arrivent en finale contre l’Argentine, où, justement, se déroulent les matchs. Rue François Ier à Paris, Étienne Mougeotte trouve que ce serait une bonne idée que j’aille à Amsterdam pour recueillir les avis des Hollandais après le match. C’est ce qu’on appelle un micro-trottoir.

Sauf que je ne vais pas faire les trottoirs d’Amsterdam. Donc, arrivé sur place avec ma petite Mini Austin, je me parque dans une petite rue et avise un bistrot sympa avec écran de télévision. Je demande l’autorisation de poser mon enregistreur «Nagra» (7 kilos avec accessoires) dans un coin et d’interviewer par la suite. Les fans arrivent, le match commence.

Je sens les Hollandais de mauvaise humeur. Le match est tendu et se termine par un nul. Donc, prolongations. Cela ne fait pas mon affaire. En 1978, on n’envoie pas une interview par GSM. Après celles-ci, je dois filer aux «radio-répéteurs» (la RTT locale) pour brancher directement les fils du Nagra sur les consoles téléphoniques. De là j’atteins Europe 1 et dois envoyer mes «bobinos» de préférence prémontés avec ciseaux et scotch.

Prolongations donc. Le dead-line pour les derniers journaux d’Europe 1 approche. Finalement, les Néerlandais perdent 3-1. Je me lève, fonce vers un des fans et lui demande ce qu’il en pense. En français. Il me regarde fou furieux. Il a trouvé sa victime expiatoire et m’envoie son poing dans la figure. Lunettes cassées que je retrouve difficilement par terre. Il harangue ses copains. Je prends sagement la fuite.