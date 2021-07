Exorciser par la rage la malédiction des Diables

L'exploit n'est donc pas impossible. Mais alors, où est le problème? Car comme en 2016 et 2018, la Belgique pouvait aligner une super-team. Certes, les blessures de Kevin De Bruyne et Eden Hazard auront pesé lourd dans la balance, ce qu'on pourrait reprocher aux Portugais, mais ce serait oublier que nos deux stars étaient déjà arrivées diminuées en phase finale. En 1972, c'était Wilfried Van Moer qui nous avait cruellement manqué contre l'Allemagne en demi-finale (jambe cassée contre l'Italie en quart). En 1980, on avait surtout manqué d'audace face aux mêmes Allemands. En 2016, face au Pays de Galles, on avait tout pour franchir l'écueil, sauf un peu de bagage tactique. Et puis face à la France au Mondial 2018 et à l'Italie maintenant, on a manqué d'inspiration et sans doute aussi de rouerie. Allusion à l'art consommé des Français et des Italiens à casser le jeu et jouer la montre. Encore que, pour être en mesure de gagner du temps, il faille d'abord mener au marquoir...